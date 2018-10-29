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Сборная Украины среди футболистов с ограниченными возможностями выступит на чемпионате мира в Мексике

27 октября 16:10 25 Читати українською
Сборная Украины среди футболистов с ограниченными возможностями выступит на чемпионате мира в Мексике
Чемпионат сборных с ограниченными возможностями

Национальная команда сыграет на мировом первенстве, которое с 28 октября по 4 ноября будет принимать мексиканская Гвадалахара.

Сборная Украины среди футболистов с ограниченными возможностями (инвалиды-ампутанты) выступит на ЧМ-2018.

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В турнире примут участие 24 сборные, которые разделены на шесть групп. Украинцы попали в квартет D, где померяются силами с Анголой, Гаити и Испанией. В 1/8 финала выйдут по два победителя каждой группы и четыре лучшие команды из шести, которые займут третьи места.

Финал чемпионата мира запланирован на воскресенье, 4 ноября.

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