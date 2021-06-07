"Фавориты Евро-2020? Бельгия, Франция, Германия, Италия. А пятой в этом списке я поставлю Украину. Считаю, что в матчах с Финляндией и Казахстаном была недооценка соперника. К тому же, насколько я знаю, игроки боялись получить травмы накануне финальной части чемпионата Европы, и это где-то все сошлось воедино.

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Однако, я больше чем уверен, что на Евро мы увидим ту сборную Украины, которую хотим видеть. Все захотят себя показать, продать, поэтому отдача будет максимальной. Даже игра против не самого сильного соперника команды Северной Ирландии фрагментами показала, что "сине-желтые" способны устроить фурор в Европе.

Козырей у нас не так уж и много. Мы одна из самых молодых команд Евро. Опыта, возможно, нам где-то и не хватает, но у нас есть ряд игроков, которые выступают в европейских клубах высокого уровня. Благодаря им мы и должны дать результат.

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Не хотелось бы с самого начала играть с таким сильным оппонентом, как Нидерланды. Тем не менее, сейчас у соперника не все так хорошо, поэтому мы вполне можем быть готовы к противостоянию с хозяевами в этом поединке. Играть от обороны, это наш конек. Хотелось, чтобы и везение было на нашей стороне, тогда все будет нормально.

Выход из группы был бы неплохим результатом. Но эта сборная при определенных раскладах способна гораздо больше, чем просто попасть на стадию 1/8 финала Евро-2020", – поделился Гецко в комментарии Команда№1.

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