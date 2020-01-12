Сборная Украины способна дойти до четвертьфинала Евро-2020, – Таран

Известный украинский тренер Олег Таран оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020.

"У сборной отмечу всю центральную ось, которая задает тон в игре национальной команды. Это Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко. И это подкреплено хорошей игрой в других линиях. Но самое главное, что многие игроки нашей сборной креативные, чего раньше не хватало.

Назаренко оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020

На Евро-2020 есть гранды европейского футбола, но как минимум в четвертьфинал Украине выйти под силу", – цитирует Тарана zbirna.com.

Напомним, соперниками сборной Украины в групповом раунде Евро-2020 станут Нидерланды, Австрия и одна из сборных, которая пробьется на турнир через плей-офф Лиги наций.

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