Футболисты национальной команды были приятно удивлены таким теплым приемом, который устроили им фанаты.

Сегодня, 4 июля, сборная Украины вернулась в Украину после выступления на чемпионате Европы. В аэропорту "Борисполь" состоялась торжественная встреча с делегацией "сине-желтых".

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Кроме сотен болельщиков с национальной символикой, к событию также присоединились известные звезды украинской эстрады – лидер группы "ТНМК" Фоззи, солист группы "СКАЙ" Олег Собчук и рэпер Ярмак. Они вместе с футболистами, тренерами сборной Украины и болельщиками исполнили в честь команды Гимн Украины.

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