Евро-2024 WU-19, лига В, группа 4, 3-й тур первого раунда отбора

Северная Македония – Украина – 1:2

Голы: Села, 5 – Радионова, 17 (пен.), Сербук, 28

Удаление: Йованоская, 90+1 (СМ)

Сборная Украины в предыдущих матчах разбила Армению и Люксембург с одинаковым счетом 6:0. Северная Македония громила соперниц поскромнее, поэтому в последнем туре должна была побеждать "сине-желтых".

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Дебют встречи сложился для Украины проблемно – Села открыла счет уже на 5-й минуте встречи. Впрочем, подопечные Натальи Игнатович перевернули игру в свою пользу еще до перерыва. Голы Радионовой и Сербук гарантировали нашим девушкам выход в следующий раунд с максимумом очков.

Сборная Украины продолжит борьбу в лиге А. Жеребьевка этого этапа состоится в декабре этого года. Команды разделят на 7 групп, победители которых составят Литве (хозяин) компанию в финальной стадии Евро-2024 WU-19.

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