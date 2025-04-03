Молодежная женская сборная Украины не смогла вовремя вылететь в Великобританию на первый матч второго раунда отбора Евро-2025 (WU-19) против Австрии, который должен был состояться в среду, 2 апреля, сообщает официальный сайт УАФ.

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Причина – команде вовремя не предоставили британские визы, несмотря на то, что украинская делегация выполнила все необходимые процедуры в установленные сроки, заблаговременно подав документы 12 марта. Выдача виз команде была согласована и визы должны были поступить непосредственно в визовый центр в Киеве еще до момента отъезда команды в Польшу для дальнейшего вылета в Англию, но из-за логистических трудностей в компании, сотрудничающей с официальным визовым центром Великобритании в Украине, этого не произошло.

Два дня подопечные Олега Бортника находились в польском Кракове в ожидании разрешения ситуации. Наконец после соответствующего запроса УАФ представители власти Великобритании и Английской ассоциации согласовали возможность допуска команды в Великобританию без физического наличия виз, учитывая имеющееся положительное рассмотрение коллективной заявки женской сборной на их получение и проблемы с их получением вследствие форс-мажорных обстоятельств со стороны визового центра, независимые от УАФ.

Однако, к сожалению, единственной возможной логистической опцией добраться из Кракова в Ливерпуль после момента получения данного согласования оказался перелет с прибытием команды к месту назначения 2 апреля около полуночи по местному времени, что сделало невозможным проведение матча в указанную дату. Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с просьбой перенести матч на следующий день – 3 апреля. Однако в организации, ссылаясь на ограниченные сроки международного окна и плотный график матчей данного группового раунда отбора, отказали, отметив, что игра должна состояться только в установленную дату. Таким образом ее результат будет определять УЕФА в соответствии с регламентом соревнований.

Напомним, соперниками "сине-желтых" во втором раунде отбора Евро-2025 являются сборные Австрии, Бельгии и Англии.

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