"Довбик в последнем матче с Рухом получил серьезный удар по ребрам. Образовалась очень большая гематома, сегодня ему сделали МРТ, он всю неделю не тренировался в полную силу.

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Под большим вопросом его игра за сборную, в расположение которой он должен уехать. Мы очень скептически относимся к этому", – cказав Йовичевич в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Довбик отметился победным голом в 1/8 финала Евро против Швеции (2:1). Нападающий ударно начал новый розыгрыш УПЛ – 4 гола и один ассист в 5 матчах.

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