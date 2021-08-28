Сборная Украины рискует остаться без Довбика – герой Евро получил травму
Тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич сомневается, что нападающий Артем Довбик сможет прибыть в расположение сборной Украины.
"Довбик в последнем матче с Рухом получил серьезный удар по ребрам. Образовалась очень большая гематома, сегодня ему сделали МРТ, он всю неделю не тренировался в полную силу.
Петраков вызвал замену Лунину – тройка голкиперов сборной Украины полностью обновилась
Под большим вопросом его игра за сборную, в расположение которой он должен уехать. Мы очень скептически относимся к этому", – cказав Йовичевич в комментарии каналу "Футбол".
Напомним, Довбик отметился победным голом в 1/8 финала Евро против Швеции (2:1). Нападающий ударно начал новый розыгрыш УПЛ – 4 гола и один ассист в 5 матчах.
СК Днепр-1 в компенсированное время вырвал победу над Металлистом 1925