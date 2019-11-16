Сборная Украины разошлась миром со Словенией в рамках отбора на Евро-2020 U-19 – динамовец отличился голом

Украина U-19 принимала сверстников из Словении в рамках второго матча квалификационного раунда Евро-2020.

Квалификация Евро-2020 U-19, 2-й тур

Украина U-19 – Словения U-19 – 1:1

Голы: Волошин, 4 – Урбанчич, 36

Украина одолела Грузию в стартовом матче отбора Евро-2020 U-17 – бенефис таланта Динамо, который стажировался в Германии

Уже на 4-й минуте украинцы праздновали взятие ворот, точным ударом отметился игрок Динамо U-19 Викентий Волошин.

Радость подопечных Кузнецова длилась недолго. Гости еще до свистка на перерыв сумели сравнять счет и зафиксировать финальный счет на табло.

Ничья закрепила украинцев на второй строчке группы 9. "Желто-синие" уступают шведам только по дополнительным показателям. Следующий поединок Швеция U-19 – Украина U-19 состоится 19 ноября.

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