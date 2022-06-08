Чемпионат Европы по мини-футболу-2022, групповой этап, 3-й тур

Украина – Португалия – 2:2

Украина не сыграет на Евро-2022 U-19 – вырванная победа над Нидерландами и досадный вылет из-за желтых карточек

Сборная Украины по мини-футболу накануне провела завершающий матч в своей группе. Соперниками "сине-желтых" были португальцы. Украинцы пропустили уже на 2-й минуте, однако в середине первого тайма сумели отыграться, а через минуту до перерыва вышли вперед – чудо-гол из центра поля удался Роману Бакуну. Победный счет удержать не удалось, и после отдыха португальцы спаслись от поражения.

Однако, сборной Украины этого вполне хватило, чтобы выйти в 1/8 финала с первой строчки. Напомним, ранее мы одолели Венгрию (2:0) и разгромили Турцию (6:1). Соперником "сине-желтых" в борьбе за выход в четвертьфинал будет сборная Франции.

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