"Сине-желтые" под руководством Александра Петракова провели последние приготовления перед важным поединком отбора к ЧМ-2022 против Финляндии.

Сборная Украины утром 9 октября провела занятие на одном из полей спортивного парка Контула, сообщает официальный сайт УАФ.

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Отметим, что это тренировка стала последней перед поединком с Финляндией, который состоится на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

К слову, и Финляндия, и Украина по 5 набранных очков в активе. Правда, финны еще имеют в запасе игру против Франции. Поединок Финляндия – Украина состоится сегодня, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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