Сборная Украины провела второй тренировочный день перед матчем отбора к ЧМ-2026 против Франции (ФОТО)
10:06 - Читати українською
УАФ показала фото со второй тренировки сборной Украины перед матчем против Франции.
Подопечные Сергея Реброва продолжают готовиться к старту квалификации чемпионата мира 2026 года.
Лидер сборной Франции оценил украинских фанатов: "Мы знаем, через что они сейчас проходят"
Перед матчем против Франции сборная Украины провела вторую тренировочную сессию, где игроки занимались наращиванием активности. Об этом сообщили в УАФ.
Все имеющиеся футболисты команды подходят к матчу первого тура отбора в хорошем настроении и великолепной форме.
Напомним, что встреча Украины и Франции состоится уже 5 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Украина – Франция: где смотреть стартовый матч команды Реброва в отборе ЧМ-2026
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter