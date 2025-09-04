УАФ показала фото со второй тренировки сборной Украины перед матчем против Франции.

Подопечные Сергея Реброва продолжают готовиться к старту квалификации чемпионата мира 2026 года.

Перед матчем против Франции сборная Украины провела вторую тренировочную сессию, где игроки занимались наращиванием активности. Об этом сообщили в УАФ.

Все имеющиеся футболисты команды подходят к матчу первого тура отбора в хорошем настроении и великолепной форме.

Напомним, что встреча Украины и Франции состоится уже 5 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

