19 мая встретило "сине-желтых" проливным дождем, но это не помешало подопечным Андрея Шевченко провести тренировки.

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Команда выполнила беговые работы, а затем приступила к остальным упражнениям. Все они сопровождались агрессивностью, брутальностью и одновременно шутками со смехом.

Напомним, на прошлой неделе стартовал сбор главной команды страны в Харькове, во время которого запланированы три спарринга: 23 мая – с Бахрейном (в 21:00), 3 июня – с Северной Ирландией и 7 июня – с Кипром.

Чемпионат Европы начнется для "сине-желтых" матчем с Нидерландами 13 июня. Противостояние с Северной Македонией и Австрией запланированы на 17 и 21 июня соответственно.

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