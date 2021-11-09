Сегодня, 9 октября, сборная Украины провела теоретическое занятие, после чего приехала на НСК Олимпийский на тренировку, сообщает официальный сайт УАФ.

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Кроме разминки и игровых упражнений, футболисты оттачивали игровые схемы на ближайший поединок против Болгарии. Добавим, что в занятии приняли участие все 25 игроков, вызванных. Приятно, что ни от кого не поступило жалоб на здоровье. Уже сегодня в 18:00 делегация сборной Украины отправится в аэропорт, откуда вылетит в Одессу.

Напомним, сборная Украины в ноябре проведет два поединка: 11 числа – товарищеский против Болгарии, а 16 ноября – заключительный матч отбора в ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

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