Команда Сергея Реброва провела заключительную тренировочную сессию перед вылетом в Баку.

Национальная сборная Украины провела последнюю тренировку в Польше перед матчем второго тура квалификации на Мундиаль, сообщает УАФ.

Звезда сборной Украины не сыграет во втором матче отбора к ЧМ-2026 – он покинул расположение команды

Подопечные Сергея Реброва успешно завершили подготовку на тренировках в Польше и отправились самолетом в столицу Азербайджана – Баку. Там "желто-синие" попытаются реабилитироваться за поражение в матче против Франции (0:2).

Напомним, что матч Азербайджан – Украина состоится уже 9 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

