Игроки "сине-желтых" продолжают подготовку к матчу 5-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022 против Франции.

Подопечные Александра Петракова провели предматчевую тренировку накануне встречи с Францией, сообщает официальный сайт УАФ.

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В занятии приняли участие 25 игроков, среди которых был дисквалифицирован Александр Зинченко. А вот Виталий Буяльский, который из-за травмы приводящей мышцы не поможет "сине-желтым" в поединках против французов и чехов, покинул расположение национальной команды.

Напомним, поединок Украины и Франции состоится 4 сентября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.

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