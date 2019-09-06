Литва – Украина: "сине-желтые" провели тренировку на искусственном газоне стадиона ЛФФ

Подопечные Андрея Шевченко испытали искусственный газон стадиона в Вильнюсе, где проведет поединок отбора Евро-2020 против Литвы.

УАФ на своем официальном сайте сообщила, что сборная Украины провела тренировку на стадионе ЛФФ в Вильнюсе.

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Стоит отметить, что литовцы имеют искусственный газон, который постелили 4 года назад. Это не трава нового поколения и, как отмечает пресс-служба УАФ, несет в себе неожиданности для гостей.

Матч Литва – Украина состоится 7 сентября в 19:00 по киевскому времени. Сейчас "сине-желтые" лидируют в своей отборочной группе, набрав 10 очков.

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