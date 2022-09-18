"Сине-желтые" готовятся к вылету в Шотландию на поединок Лиги наций против британской сборной.

Вечером 18 сентября Александр Петраков провел последнюю тренировку сборной Украины в Варшаве. Участие в занятии приняли все 18 игроков, присутствующих в лагере команды. Уже в понедельник утром украинская делегация отправится в Глазго, где 21 сентября сыграет против Шотландии.

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Правда, в Глазго полетят только 17 футболистов. Евгений Волынец вынужден остаться в Польше. У Кипера Колоса нет британской визы, поэтому он присоединится к национальной команде уже в Ереване, где 24 числа состоится матч Армения – Украина. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Завтра к сборной присоединятся семь легионеров. Это Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Виталий Миколенко, Роман Яремчук, Тарас Качараба, Андрей Лунин и Даниил Игнатенко. Вечером команда проведет первую тренировку в Глазго.

Напомним, после 3-х сыгранных матчей Лиги наций Украина набрала 7 очков и лидирует в группе B1. У Шотландии 6 баллов, Ирландия набрала 4 пункта, Армения – 3.

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