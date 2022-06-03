"Сине-желтые" начали подготовку к решающему матчу за выход на чемпионат мира 2022 года на территории соперника.

Сборная Украины уже успела провести первую тренировку в Уэльсе, сообщает официальный сайт УАФ.

Уэльс – Украина: прогноз на матч за чемпионат мира-2022

В четверг, 2 июня, в 11:30 "сине-желтые" отправились из Глазго в Кардиф. Перелет в столицу Уэльса длился час. Еще 15 минут забрала дорога из аэропорта в отель St. David's. Будучи на месте, Александр Зинченко и Руслан Малиновский сразу загорелись дуэлью в пинг-понге. Пока основные центральные полузащитники сборной не провели около десятка коротких партий, обедать они не пошли.

Отдохнув с дороги, команда выехала на вечернюю тренировку, которая прошла на территории Дом спорта (House of Sport) клуба Кардифф Сити. Игроков разделили на две группы. 11 исполнителей, которые в матче с шотландцами вышли на поле со стартовых минут, работали по программе восстановления – только пробежки и стретчинг.

В то же время остальные сборники провели полноценное занятие с эстафетами, пасингом, контролем мяча и игровыми сериями. Главной целью тренировки было выравнивание физической нагрузки. Сегодня команда продолжит подготовку к "матчу жизни".

Напомним, поединок с Уэльсом состоится в воскресенье, 5 июня. Начало встречи в 19:00.

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