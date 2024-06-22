Игроки сборной Украины начинают готовиться к решающей встрече с Бельгией на групповом этапе Евро-2024.

"Сине-желтые" провели восстановительную тренировку в Висбадене после изнурительного матча со Словакией, сообщает журналист Эндрю Тодос.

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Те игроки, которые вышли в стартовом составе, получили отдых. Также отмечается, что Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков бегали индивидуально.

Напомним, что сборная Украины в волевом стиле победила Словакию (2:1) и набрала 3 очка в группе E. Предстоящий поединок против Бельгии может стать решающим для команды Реброва – победа гарантирует выход в плей-офф Евро-2024.

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