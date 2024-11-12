Сборная Украины под руководством Сергея Реброва провела тренировку накануне старта в очередном туре Лиги наций.

В ноябре национальная команда проведет два матча в Лиге наций – с Грузией и Албанией. К этим играм сборная Украины готовится в турецком Белеке.

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Сергей Ребров провел теоретическое и практическое занятие. В Батуми сборная Украины вылетит 15 ноября. Все билеты на игру уже проданы.

Дебютант команды Егор Ярмолюк выглядит достаточно сосредоточенным и готовым ринуться в бой, а вот Александр Зинченко удивляет своей серьезностью.

Напомним, что сборная Украины сыграет с Грузией 16 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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