Сборная Украины сейчас занимается в польской Тшебнице. Игроки совершили общую пробежку, а затем разделились на группы и тренировались в зависимости от уровня нагрузки в клубах, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Украины начала подготовку к Англии и Италии – Ярмоленко в компании игроков Динамо и Шахтера уже в Польше

Отметим, что вместе со всеми занимался и Андрей Ярмоленко, который пропустил оба матча Динамо против Бешикташа в Лиге конференций из-за повреждения. Вполне возможно, что капитана сборной Украины можно будет увидеть в одном из поединков отбора на Евро-2024.

К слову, матчи против Англии и Италии запланированы на 9 и 12 сентября соответственно. Сейчас "сине-желтые" занимают второе место в группе, набрав 6 очков после 3 туров. У Италии 3 пункта при всего 2 сыгранных поединках.

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