Игроки сборной Украины провели полноценную тренировку в Польше на стадионе Полония в Варшаве, сообщает официальный сайт УАФ.

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К команде присоединились представители СК Днепр-1 – Александр Пихалёнок и Артем Довбик. Всего работали 15 полевых игроков и три голкипера.

Напомним, сборная Украины в сентябрьском цикле проведет три матча в Лиге наций – дважды сыграет против сборной Шотландии (21 сентября – на выезде, 27 сентября – дома) и против команды Армении (24 сентября).

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