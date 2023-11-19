Подопечные Сергея Реброва провели официальную тренировку на Бай-арене в Леверкузене, сообщает пресс-служба УАФ.

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"Сине-желтые" выполнили традиционный набор – пробежка, разминка, держание мяча в квадрате и наконец подробное обсуждение тактических моментов с тренером. К счастью, никаких травм нет. Реброву придется самому решить, каких троих из 26 футболистов отсеять из заявки.

Напомним, матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене, стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени. "Сине-желтых" устраивает только победа, но в случае неудачи есть запасной путь на Евро через плей-офф Лиги наций.

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