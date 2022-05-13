"Сине-желтые" продолжают тренировочный процесс в рамках подготовки к полуфиналу плей-офф отбора в ЧМ-2022 против Шотландии.

Сборная Украины провела первую тренировку по возвращении из Германии, где обыграла Боруссию М, сообщает официальный сайт УАФ.

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К занятиям присоединился Виктор Цыганков, наконец залечивший травму. Артем Довбик продолжил заниматься отдельно, восстанавливаясь от повреждения ноги. Из неприятных новостей – Алексей Гуцуляк покинул расположение команды из-за травмы, ему понадобится не менее 2 недель на восстановление.

Отметим, что вингер СК Днепр-1 впервые получил вызов в национальную команду, однако сыграть хотя бы в спарринге ему так и не пришлось.

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