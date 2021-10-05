Утром 5 октября у "сине-желтых" была запланирована тренировка на поле НТК им. В. Банникова. В занятии приняли участие все 24 игрока. В том числе и Игорь Харатин, который вчера вечером прибыл в расположение команды, сообщает официальный сайт УАФ.

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По возвращении в отель футболисты встретились с детьми, которым осуществили трансплантацию костного мозга в национальной детской специализированной больнице "Охматдет". Игроки сборной уже много лет финансово помогают этой клинике. Сегодня же по инициативе капитана сборной Андрея Пятова футболисты и тренеры поздравили детей, которым успешно проведены операции и которые проходят процесс реабилитации.

Напомним, что во время октябрьского международного перерыва сборную Украины ждут очередные матчи квалификации на чемпионат мира в Катаре против Финляндии и Боснии и Герцеговины (9 и 12 октября соответственно). На данный момент "сине-желтые" занимают второе место в своей группе, но сыграли на матч больше, чем главные конкуренты.

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