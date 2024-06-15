В субботу, 14 июня, сборная Украины провела две полноценные тренировки на поле клуба Веен из Висбадена, сообщает официальный сайт УАФ.

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Уже в 11:00 "сине-желтые" работали в силовых станциях, после чего, выполняя тактические задачи, отрабатывали пасинг с завершающими ударами по воротам. Также сборники работали в группах над действиями в обороне и в атаке.

Впоследствии лагерь сборной Украины посетила медиакоманда УЕФА для того, чтобы осуществить официальную фото- и видеосъемку главного тренера, ассистента и игроков для официальных ресурсов Евро-2024.

А уже вечером состоялась вторая тренировка за день. В противовес утру обошлось без дождя. Основная часть занятия была посвящена отработке владения мячом, передачам и выполнению тактических задач тренерского штаба. Завершили тренировку ударами по воротам и стретчингом для восстановления мышц.

Также футболисты национальной команды сфотографировались в новых официальных костюмах стиля "смарт кэжуал". Премьера нового лука сборной состоится уже 15 июня, когда игроки национальной команды Украины выедут со своей тренировочной базы в аэропорт, держа курс на Мюнхен, где матчем против Румынии будут стартовать на Евро-2024.

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