Сборная Украины провела 300-й матч в истории – почти половина завершилась победами
Главная команда страны получила небольшую причину для радости, несмотря на проигранное противостояние Англии (0:2) в квалификации к Евро-2024.
Дуэль с "Трьмя львами" стала 300-й в истории для "сине-желтых", сообщает официальный сайт УАФ. Большинство поединков (134) завершились для Украины победами.
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За 31 год главная команда потерпела 81 поражение и 85 раз играла вничью, забила в ворота соперников 413 мячей и пропустила 305.
Напомним, первый поединок сборная Украины провела 29 апреля 1992 году на ужгородском Авангарде против Венгрии. Тогда наши соседи выиграли 3:1.
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