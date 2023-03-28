Главная команда страны получила небольшую причину для радости, несмотря на проигранное противостояние Англии (0:2) в квалификации к Евро-2024.

Дуэль с "Трьмя львами" стала 300-й в истории для "сине-желтых", сообщает официальный сайт УАФ. Большинство поединков (134) завершились для Украины победами.

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За 31 год главная команда потерпела 81 поражение и 85 раз играла вничью, забила в ворота соперников 413 мячей и пропустила 305.

Напомним, первый поединок сборная Украины провела 29 апреля 1992 году на ужгородском Авангарде против Венгрии. Тогда наши соседи выиграли 3:1.

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