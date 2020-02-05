Сборная Украины примет трех соперников непосредственно перед Евро-2020, – СМИ

Андрей Шевченко планирует серьезную подготовку для сборной Украины за несколько недель до старта финальной части Евро-2020.

"Сине-желтые" проведут три домашних спарринга непосредственно перед форумом, утверждает Команда№1.

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Первый соперник уже известен – сборная Кипра, против которой подопечные Шевченко сыграют 26 мая. Следующие поединки запланированы на 2 и 7 июня, однако пока без конкретных оппонентов. Вероятно, в матче с киприотами сборной придется обходиться без легионеров, которые будут завершать свои выступления в европейских чемпионатах. Окончательную заявку на Евро-2020 нужно сформировать до 2 июня – именно в этот день наступает дедлайн для всех участников.

Напомним, что сборная Украины уже договорилась о двух спаррингах весной: 27 марта подопечные Андрея Шевченко сыграют против действующих чемпионов мира французов, а 31-го – против сборной Польши. Оба матча Украина сыграет на выезде.

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