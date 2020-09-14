Подопечные Андрея Шевченко таки встретятся со сборной Франции в 2020 году.

Товарищеская встреча состоится на стадионе Стад де Франс 7 октября, сообщает Динамомания. Время поединка пока неизвестно.

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Напомним, поединок с чемпионами мира был запланирован на конец марта, однако его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

К слову, сборная Украины начала свой путь в элитном дивизионе Лиги Наций. Подопечные Шевченко обыграли Швейцарию (2:1) и были разбиты Испанией (0:4).

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