Сборная Украины проведет спарринг перед матчем смерти за выход на Евро-2024 с Италией
"Сине-желтые" дополнят свою подготовку к дуэли с итальянцами контрольным поединком.
Сборная Украины перед решающим матчем против Италии в борьбе за выход на чемпионат Европы 2024 года проведет спарринг в Гданьске, сообщает Terrikon.
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Отмечается, что контрольный поединок запланирован на 16-е ноября. Соперник пока неизвестен.
Напомним, матч между Украиной и Италией состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало встречи в 21:45 по Киеву.
После 7-ми матчей сборная Украины идет в турнирной таблице группы С на второй строчке. У Италии на 3 очка меньше и игра в запасе.
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