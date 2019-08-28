Сборная Украины проведет открытую тренировку на НСК Олимпийский накануне матчей против Литвы и Нигерии

Сборная Украины определилась с датой проведения открытой тренировки на НСК Олимпийский.

Сборная Украины приглашает болельщиков на открытую тренировку, которая пройдет на НСК Олимпийский 2 сентября, информирует официальный сайт УАФ.

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"Сине-желтые" также проведут занятие на искусственном газоне в Ирпене накануне отборочного матча Евро-2020 против Литвы, поскольку стадион в Вильнюсе имеет искусственное покрытие. Игра против литовцев состоится 7 сентября, начало в 19:00.

8 сентября "сине-желтые" вернутся в Украину, где проведут товарищескую встречу против сборной Нигерии. Матч состоится 10-го сентября на Днепр-Арене.

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