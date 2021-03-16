Украинская ассоциация футбола сообщила, что команда Андрея Шевченко не сыграет с Финляндией и Казахстаном во Львове, как было запланировано ранее.

Оба поединка квалификации на чемпионат мира-2022 пройдут в Киеве на НСК Олимпийский, информирует телеканал "Футбол 1".

Причина такого решения – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация во Львове, где в последние дни наблюдается значительное увеличение количества инфицированных COVID-19. Именно город Льва должен был принять поединки "сине-желтых", но сложная ситуация с распространением коронавируса заставила УАФ изменить планы.

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Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий подтвердил перенос поединков на НСК Олимпийский. По его словам, сборная Финляндии уже выражала беспокойство поездкой в ​​"красную" карантинную зону, к попаданию в которую Львов очень близок. Именно поэтому было решено сыграть в столице, ведь сейчас это оптимальный вариант. Киев имеет все необходимые разрешения от Минздрава и УЕФА. По состоянию на 16 марта планируется проведение поединков со зрителями – стадион разрешено заполнить на 30%.

Напомним, сборная Украины начнет отбор на ЧМ-2022 гостевым матчем против Франции (24 марта). Затем запланированы две домашние встречи – 28 марта против Финляндии и 31-го - против Казахстана.

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