Сборная Украины наконец сможет рассчитывать на непосредственную поддержку болельщиков после затяжной паузы.

УАФ на своем официальном сайте обнародовала условия продажи билетов на домашние матчи "сине-желтых" против Германии и Испании.

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УЕФА разрешил заполнение 30% от общей вместимости стадиона. Сборная Украины примет оба поединка на НСК Олимпийский, который рассчитан на 70 050 болельщиков. Билеты будут продаваться только в режиме онлайн, их стоимость – от 150 до 1000 грн. УАФ опубликовала ряд правил, которых должен придерживаться каждый посетитель стадиона для уменьшения риска заболевания коронавирусом.

Напомним, сборная Украины 7 октября проведет товарищеский матч с Францией на выезде. 10 октября команда Шевченко будет принимать Германию, а через три дня – Испанию.

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