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Сборная Украины прогулялась по Трнаве перед матчем против Словакии

16:25 172 Читати українською
Сборная Украины прогулялась по Трнаве перед матчем против Словакии
Прогулка сборной / ФФУ

Тренерский штаб вместе с игроками национальной команды совершили традиционную прогулку перед поединком Лиги наций.

В 11:30 по местному времени у "сине-желтых" началась традиционная предматчевая прогулка по городу, где она проводит свой очередной поединок, сообщает пресс-служба ФФУ.

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Главный тренер вместе с помощниками во время прогулки выглядели сосредоточенными. С игроками национальной сборной прохожие охотно фотографировались и брали автографы.

Напомним, матч 5-го тура Лиги наций между Словакией и Украиной сыграют сегодня в Трнаве, начало матча в 21:45 по Киеву.

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Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

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