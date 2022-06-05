Сборная Украины прогулялась по Кардиффу перед поединком с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022
16:50 - Читати українською
"Сине-желтые" решили немного отвлечься от тренировочных будней в преддверии матча с Уэльсом за право выхода на ЧМ-2022.
Уэльс встретил сборную Украины пасмурной погодой, так что команда ограничилась небольшой прогулкой по набережной Кардиффа, сообщает официальный сайт УАФ.
Уэльс – Украина: где смотреть матч за выход на ЧМ-2022
Вылазка длилась всего 20 минут, поэтому теперь игрокам и тренерам остается готовиться к поединку.
К слову, сборная Украины встретится с Уэльсом уже сегодня, 5 июня, начало матча в 19:00 по киевскому времени. Победитель получит право участия на ЧМ-2022, которое продлится с 21 ноября по 18 декабря.
Уэльс – Украина: анонс решающего матча за выход на ЧМ-2022
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter