"Сине-желтые" решили немного отвлечься от тренировочных будней в преддверии матча с Уэльсом за право выхода на ЧМ-2022.

Уэльс встретил сборную Украины пасмурной погодой, так что команда ограничилась небольшой прогулкой по набережной Кардиффа, сообщает официальный сайт УАФ.

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Вылазка длилась всего 20 минут, поэтому теперь игрокам и тренерам остается готовиться к поединку.

К слову, сборная Украины встретится с Уэльсом уже сегодня, 5 июня, начало матча в 19:00 по киевскому времени. Победитель получит право участия на ЧМ-2022, которое продлится с 21 ноября по 18 декабря.

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