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"Сборная Украины прогрессирует под руководством Шевченко": Лев высоко оценил потенциал "сине-желтых" в Лиге наций

21:10 46 Читати українською
"Сборная Украины прогрессирует под руководством Шевченко": Лев высоко оценил потенциал "сине-желтых" в Лиге наций
Йоахим Лев / picture-alliance

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций 2020/21.

"Хорошо, что мы не будем играть против тех же команд, что и в прошлой Лиге наций. Противостояние соседей со Швейцарией. Сборная Украины прогрессирует под руководством Андрея Шевченко, а Испания все еще остается командой очень высокого уровня. Мы с нетерпением ждем пеодинков. Это будут очень интересные матчи и для болельщиков.

Украина получила в соперники двух чемпионов мира на групповом этапе Лиги наций-2020/21

Лига наций хорошо зарекомендовала себя, поскольку к соревнованию подходят очень серьезно, серьезнее, чем к любым товарищеским матчам. Игроки также воспринимают это очень серьезно. Это особенно помогает молодым исполнителям, если появляется цель – достичь финальной четверки", – цитирует Лева официальный сайт УЕФА.

К слову, матчи группового этапа Лиги наций состоятся осенью 2020 года, а финальная стадия запланирована на лето 2021-го.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21 – тяжелая группа для Украины, много интересных квартетов

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Швейцария Швейцария Германия Германия Украина Украина Йоахим Лёв Йоахим Лёв Лига наций Испания Испания
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