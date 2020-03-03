"Сборная Украины прогрессирует под руководством Шевченко": Лев высоко оценил потенциал "сине-желтых" в Лиге наций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций 2020/21.

"Хорошо, что мы не будем играть против тех же команд, что и в прошлой Лиге наций. Противостояние соседей со Швейцарией. Сборная Украины прогрессирует под руководством Андрея Шевченко, а Испания все еще остается командой очень высокого уровня. Мы с нетерпением ждем пеодинков. Это будут очень интересные матчи и для болельщиков.

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Лига наций хорошо зарекомендовала себя, поскольку к соревнованию подходят очень серьезно, серьезнее, чем к любым товарищеским матчам. Игроки также воспринимают это очень серьезно. Это особенно помогает молодым исполнителям, если появляется цель – достичь финальной четверки", – цитирует Лева официальный сайт УЕФА.

К слову, матчи группового этапа Лиги наций состоятся осенью 2020 года, а финальная стадия запланирована на лето 2021-го.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21 – тяжелая группа для Украины, много интересных квартетов