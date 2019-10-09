Сборная Украины продолжает подготовку к матчам против Литвы и Португалии

Главная команда страны на новом стадионе в Харькове перешла к изучению непосредственного соперника следующего матча.

Сегодня утром на харьковском стадионе Солнечный сборная Украины провела очередную тренировку, сообщает пресс-служба УАФ.

Напомним, вчера национальная дружина проводила разминку на ОСК Металлист, куда поддержать наших ребят пришло более 6000 болельщиков. В отличие от вчерашнего втягивающего, это занятие касалось отработки структуры игры в контексте подготовки к конкретному сопернику. Здесь больше преобладал интеллектуальный труд – тренеры провели тактические учения, распределив игроков по звеньям.

Шевченко рассказал, как на Зинченко повлияла потеря места в основе Манчестер Сити

После завершения тренировки Ярмоленко, Зинченко, Яремчук и Шахов продолжили упражнения "в два касания". Однако недолго – помощник Андрея Шевченко Андреа Малдера практически силой вытолкал наших легионеров с поля, чтобы поберечь их.

Шевченко рассказал о шансах украинских белорусов попасть в состав сборной Украины

Вечером, на этом же стадионе состоится еще одно занятие, на котором сборники будут реализовывать тактические наработки, усвоенные утром. К слову, и завтрашний официальный предматчевый тренинг также состоится в Солнечном, что во время сбора "сине-желтых" имеет статус их основного тренировочного поля.

Таким образом, на ОСК Металлист сборники вернутся уже 11 октября, где в рамках отбора Евро-2020 примит сборную Литвы.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат