toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ МИЛАН УКРАИНА - ЛИТВА ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам против Литвы и Португалии

16:42 62 Читати українською
Сборная Украины продолжает подготовку к матчам против Литвы и Португалии
Сборная Украины накануне матча с Литвой / УАФ

Главная команда страны на новом стадионе в Харькове перешла к изучению непосредственного соперника следующего матча.

Сегодня утром на харьковском стадионе Солнечный сборная Украины провела очередную тренировку, сообщает пресс-служба УАФ.

Напомним, вчера национальная дружина проводила разминку на ОСК Металлист, куда поддержать наших ребят пришло более 6000 болельщиков. В отличие от вчерашнего втягивающего, это занятие касалось отработки структуры игры в контексте подготовки к конкретному сопернику. Здесь больше преобладал интеллектуальный труд – тренеры провели тактические учения, распределив игроков по звеньям.

Шевченко рассказал, как на Зинченко повлияла потеря места в основе Манчестер Сити

После завершения тренировки Ярмоленко, Зинченко, Яремчук и Шахов продолжили упражнения "в два касания". Однако недолго – помощник Андрея Шевченко Андреа Малдера практически силой вытолкал наших легионеров с поля, чтобы поберечь их.

Шевченко рассказал о шансах украинских белорусов попасть в состав сборной Украины

Вечером, на этом же стадионе состоится еще одно занятие, на котором сборники будут реализовывать тактические наработки, усвоенные утром. К слову, и завтрашний официальный предматчевый тренинг также состоится в Солнечном, что во время сбора "сине-желтых" имеет статус их основного тренировочного поля.

Таким образом, на ОСК Металлист сборники вернутся уже 11 октября, где в рамках отбора Евро-2020 примит сборную Литвы.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

blog_ava
Тер Штеген сделал неожиданное заявление о Нойере в разгар борьбы за место в сборной Германии
12:25
406
Теги
Андреа Малдера Андреа Малдера Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Евгений Шахов Евгений Шахов Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук Александр Зинченко Александр Зинченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
24
мин
Германия
21:45
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук