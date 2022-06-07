Сборная Украины по мини-футболу очень мощно начала свои выступления на чемпионате Европы, который принимает Словакия.

Минифутбол, Евро-2022, группа D, 2 тур

Украина – Турция – 6:1

Голы: Мельник, 14, Пантелейчук, 16, 30, Тменов, 23, Цой, 25, Ищенко, 46 – Юлген, 18

В первом туре "сине-желтые" уверенно одолели Венгрию (2:0), а вчера не оставили мокрого место от турок.

Украинцы обеспечили себе кофмортное преимущество еще до перерыва (матч длится два тайма по 25 минут "грязного" времени). Голами отметились Мельник, Пантелейчук, Тменов и Цой, на что соперник ответил лишь точным ударом Юлгена. Во второй половине тот же Пантелейчук и Ищенко довели счет до теннисного – 6:1.

Украина с двумя победами и разницей голов 8:1 возглавляет квартет D. "Сине-желтые" завершат групповой этап сегодня матчем против Португалии, который покажет бесплатно YouTube-канал Football Hub. Стартовый свисток в 22:45.

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