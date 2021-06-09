За тренировкой подопечных Шевченко из-за забора наблюдал бывший хавбек Динамо Флорин Чернат, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сейчас 41-летний румын занимает должность спортивного директора Волунтари. Именно этот клуб предоставил свое поле для тренировок сборной Украины. Чернат лично контролировал подготовку газона, который действительно находится в идеальном состоянии. Тренеры "сине-желтых" Андрей Шевченко и Александр Шовковский, соблюдая социальную дистанции, поблагодарили бывшего одноклубника за прекрасный прием.

Добавим, что для первого поединка Евро сборной Украины придется поехать в Амстердам – именно здесь 13 июня состоится матч с Нидерландами.

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