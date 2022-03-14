"Первый раз мы выиграли со счетом 3:2 дома.

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Во второй раз мы сыграли вничью 1:1 в Москве, а я забил гол со штрафного на последней минуте. Это был 1999 год, была плохая погода. Вечером накануне ради нашей безопасности мы спали в здании посольства Украины", – цитирует Шевченко Corriere della Sera.

Напомним, вышеупомянутый поединок состоялся 9 октября 1999 г. в рамках отборочного турнира к Евро-2000. Сборная России была близка к победе после гола Карпина со штрафного, но на 87-й минуте Андрей Шевченко ударом из стандарта по высокой траектории направил мяч в створ ворот соперника, а вратарь россиян Александр Филимонов допустил грубую ошибку, которая привела к голу. Итоговая ничья позволила сборной Украины выйти в плей-офф того отбора, а Россия осталась ни с чем.

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