Подопечные Андрея Шевченко провели первую тренировку после фиаско с австрийцами. Смотрите видео рабочего процесса на "Футбол 24".

Сборная Украины понемногу "отходит" от поражения австрийцам за выход в плей-офф чемпионата Европы.

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Несмотря на то, что теперь "сине-желтым" приходится ждать на благоприятные расклады в других группах, подопечные Шевченко продолжают работать на поле. Накануне украинцы провели первую тренировку после последнего матча в группе.

Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков попытался помочь болельщикам почувствовать атмосферу, которая сейчас царит в лагере сборной.

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