Сборная Украины прибыла в Вильнюс

24 игрока, тренерский штаб, персонал сборной и представители УАФ во главе с президентом ассоциации Андреем Павелко приземлились в столице Литвы.

Национальная сборная Украины разместилась в загородном отеле "Гранд Резорт" в тихом спокойном месте. Такое место выбрано не случайно – ничто не должно отвлекать "сине-желтых" от настроя на игру.

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Завтра у команды – предигровой день.

Напомним, уже в эту субботу наши ребята встретятся со сборной Литвы в Вильнюсе и проведут матч отбора к Евро-2020. Начало встречи в 19:00.

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