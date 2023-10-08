"Сине-желтые" уже прибыли в столицу Чехии, где сыграют домашний матч отбора к Евро-2024 против Северной Македонии.

Делегация сборной Украины выехала из Киева в Перемышль, откуда на автобусе доехала до Жешува, а оттуда самолетом прилетела в Прагу. Дорога заняла 18 часов и 45 минут, сообщает официальный сайт УАФ.

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Уже вечером сборники провели первую тренировку. В общей группе занимались 12 игроков, а Денис Попов тренировался по индивидуальной программе – есть вероятность, что он восстановится к матчам сборной Украины. Под вечер к команде присоединились Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Виталий Миколенко и Назарий Русин.

После ужина к команде должны присоединиться Артем Довбик, Михаил Мудрик и Илья Забарный. А уже завтра прибудут Александр Зинченко, Богдан Михайличенко и Сергей Кривцов. Последним присоединится Дмитрий Ризнык, который экстренно заменил Андрея Лунина в заявке.

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Напомним, в октябре сборная Украины проведет два матча отбора на Евро-2024. 14 числа наша национальная команда сыграет против Северной Македонии, а 17-го – против Мальты. Сейчас подопечные Сергея Реброва делят второе место с македонцами и Италией (у всех по 7 очков). Возглавляет группу С Англия, у которой 13 зачетных пунктов.