Национальная команда в полном составе успешно начинает польскую часть подготовки к спаррингу с западными соседями.

Уже завтра, 11 ноября, сборная Украины проведет товарищеский матч с поляками, который станет подготовительным к заключительным поединкам "сине-желтых" в Лиге наций.

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В Польшу национальная команда прибыла в составе 25 игроков. В аэропорту команду встречали только два молодых болельщики – они были с футболками Андрея Шевченко, в которых наставник "сине-желтых" когда-то выступал за Милан и сборную. После прилета украинцы поселились в отеле Vienna House Easy Katowice.

Напомним, сборная Польши будет принимать Украину на стадионе в Хожуве. Поединок стартует в 21:45.

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