Делегация главной команды страны вместе с Александром Петраковым и футболистами уже осваивается в Южной Пальмире.

Сборная Украины, взявшая в 17:45 курс на Одессу, уже через час приземлилась на берегу Черного моря. Прямо из аэропорта "сине-желтые" отправились в гостиницу "Бристоль", где и заселились, сообщает официальный сайт УАФ.

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На вечер запланирован только ужин и восстановительные процедуры – основная работа была выполнена в первой половине дня в Киеве.

В среду, 10 ноября, состоится официальная пресс-конференция исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова и игрока сборной (начало в 17:00) и предматчевая тренировка (начало в 17:30). Оба мероприятия пройдут на стадионе Черноморец.

Утром 12 ноября сборная Украины вернется в Киев, где продолжит подготовку к решающему поединку отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Напомним, товарищеский поединок с болгарами состоится 11 ноября. Начало матча в 19:30.

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