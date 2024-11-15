"Сине-желтые" уже находятся на территории своего соперника.

Сборная Украины прибыла в Батуми, где уже в субботу, 16 ноября, состоится матч 5-го тура Лиги наций против Грузии, сообщает пресс-служба УАФ.

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Сегодня утром Ребров и Ко отправились из Турции, где проходил сбор "сине-желтых", к месту проведения поединка с грузинами. Уже через несколько часов начнется предматчевая тренировка национальной команды, а затем состоится пресс-конференция главного тренера и одного из игроков. Общение с прессой начнется в 16:30 по киевскому времени.

После 4-х туров сборная Украины идет в турнирной таблице группы В1 последней, набрав 4 очка. Лидирует с 7 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 6 баллами делят Грузия и Албания.