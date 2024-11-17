Сборная Украины уже в Тиране, где сыграет матч 6-го тура группового этапа Лиги наций против Албании.

Пресс-служба УАФ опубликовала кадры прибытия украинской делегации в столицу Албании.

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Команда Реброва без лишних церемоний вышла из самолета и перебралась в автобус. После ничьей с Грузией (1:1) шансов занять первую строчку группы В1 у Украины не осталось. Для второго места нужно обыгрывать Албанию и надеяться на непроигрыш Чехии против грузин. Если "сине-желтые" не выиграют, то с последнего места сразу вылетают в дивизион С.

Матч Албания – Украина запланирован на 19 ноября, стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

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