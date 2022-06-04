Главный тренер валлийцев Роберт Пейдж поделился ожиданиями от решающего матча за выход на чемпионат мира в Катаре.

"У нас нет травм. Все здоровы. Мы взволнованы, но по большому счету это просто очередной важный матч.

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У нас есть четкий план. Это возможность для Уэльса попасть на чемпионат мира, и мы сосредоточены только на этом.

Сборная Украины представляет угрозу для любого соперника. Украинцы добрались сюда не просто так. У них очень хорошая команда, но мы уверены в своих силах", – цитирует Пейджа официальный сайт УАФ.

Напомним, финальное сражение за поездку на чемпионат мира состоится в воскресенье, 5 июня. Начало встречи в 19:00.

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