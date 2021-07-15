Отечественные атлеты завоевали шесть путевок на олимпийский турнир по боксу, однако накануне ОИ-2020 Евгения Барабанова лишили лицензии из-за положительного допинг-теста. Он должен был выступить в весовой категории до 69 килограммов.

Сборная Украины установила исторический антирекорд: сколько наших спортсменов выступит на Олимпиаде-2020

Таким образом, на Олимпиаде Украину представят пять боксеров: Анна Лысенко (до 69 кг), Николай Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Александр Хижняк (до 75 кг) и Цотне Рогава (91+ кг). Такое же количество спортсменов в этом виде спорта раньше отправлялось только на Олимпийские игры-2016, на всех других форумах их было больше. В 1996 году от Украины выступило 7 боксеров, в 2000-м – 11, в 2004-м – 6, в 2008-м – 7, в 2012-м – 7.

Отметим, по количеству завоеванных медалей на боксерском турнире Олимпиады самыми успешными для сборной Украины являются 2000 и 2012 годы. Тогда украинские атлеты выиграли пять наград. В Лондоне (2012) Василий Ломаченко и Александр Усик завоевали золото, Денис Беринчик – серебро, а Александр Гвоздик и Тарас Шелестюк – бронзу. В Сиднее (2000) Андрей Котельник и Сергей Доценко взяли серебро, а Владимир Сидоренко, Сергей Данильченко и Андрей Федчук – бронзу.

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