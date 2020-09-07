Неудача в матче Лиги наций против Испании (0:4) стала крупнейшей для "сине-желтых" с 2006 года.

Андрей Шевченко в матче Испания – Украина потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере. До этого крупнейшей неудачей "сине-желтых" под руководством украинской легенды был поединок Лиги наций против Словакии (1:4 16 ноября 2018-го). До сих пор это было последнее поражение Украины во всех турнирах.

Испания – Украина – 4: 0 – видео голов

Всего для сборной Украины это третье поражение в истории со счетом 0:4. Последний раз наша национальная команда покидала поле с таким счетом 14 июня 2006 года – после поединка чемпионата мира против той же Испании. А еще однажды Украина проигрывала 0:4 в 1995-м – тогда обидчиками стали хорваты.

Напомним, Шевченко возглавил национальную команду после Евро-2016 и вывел команду на чемпионат Европы-2020.

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